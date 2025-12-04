Argentino se prepara viajar a Capital: El Turco visitará a Boca Juniors y San Lorenzo.

Luego de una larga inactividad en la competencia, Argentino se prepara para realizar la gira por Capital Federal.

El Turco, que marcha último en la Liga Nacional de Básquet con apenas un triunfo en once presentaciones, buscará su primera victoria desde la asunción de Adrián Capelli y para tal fin tendrá dos rivales diferentes en cuanto a su andar en el torneo.

El primer partido será el sábado seis de diciembre, a las 11:30, frente a Boca Juniors, en el Estadio Luis Conde. El Xeneize tiene un récord de 9-6; en tanto que el lunes ocho a las 20:30 el rival será San Lorenzo, en el Roberto Pando, y allí seguramente estarán puestos todos los focos debido a que el Ciclón ganó 3 y perdió 8 y es el oponente más cercano que tiene el Azul en la tabla.