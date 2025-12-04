Analizarían un caso de "incompatibilidad" en el Concejo Deliberante de Junín

Según pudo confirmar ete medio por estas horas se estaría analizando la posibilidad de solicitar la impugnación del concejal electo de La Libertad Avanza de Junín, Leonel Juliá, argumentando su "incompatibilidad" en el cargo ya que tendría una relación comercial con el Municipio.

Según la denuncia, Juliá sería proveedor del Municipio de Junín en el rubro viajes y turismo, situación que lo complicaría para ejercer el cargo de concejal.

Cabe recordar en este sentido que la carta orgánica municipal deja en claro que: “No se admitirán como miembros de la municipalidad”, “los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, factores o habilitados”.