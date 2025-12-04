Equipo de magnetoterapia para el HIGA

El HIGA Junín adquirió para su Servicio de Kinesiología un equipo de magnetoterapia, otro de electroestimulación y dos de ultrasonido.

Se trata de una aparatología clave para acelerar la recuperación de lesiones, reducir el dolor y la inflamación, y facilitar la regeneración de tejidos y la consolidación ósea.

Los equipos requirieron una inversión de $4.161.390 y la compra se ejecutó con fondos genuinos recaudados a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO).

Participaron de la presentación, el director ejecutivo Fernando Crocco, la asociada Cristina Tejo y la jefa del Servicio de Kinesiología, Anabella Reboredo.

Se sigue fortaleciendo los servicios para dar respuesta a las necesidades de salud de la comunidad.

Fuente: HIGA Junín