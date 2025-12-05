Plan FinEs: 87 nuevos egresados recibieron sus diplomas en Junín

Este jueves 4 de diciembre se realizó en el Salón del Bicentenario de la UNNOBA el acto de colación donde se agasajó a los 87 nuevos egresados del Plan FinEs para terminar la secundaria.

La emotiva jornada contó con la presencia del coordinador regional del Plan FinEs, Matías Baztarrica; de la coordinadora distrital, Silvia Carranza; la tutora Natalia Barco; y la coordinadora administrativa, Eugenia Negrini.

También acompañaron las concejalas de Junín, Clara Bozzano y Maia Leiva, representantes gremiales, docentes y familiares de los alumnos que con tanto esfuerzo llegaron a esta instancia final.

Entre los discursos que se ofrecieron, Matías Baztarrica expresó: “Ser adulto y volver a estudiar es un acto de rebeldía: una forma de decir que la vida no se agota en la rutina o el cansancio”.

“Es un orgullo sentirse Bonaerense y pertenecer a la Modalidad de Jóvenes y Adultos”, finalizó.

El Plan FinEs tiene en la región 23 sedes para estudiar, de las cuales cinco están en Junín, ubicadas en el Centro de Formación Laboral 402, en el Club Sarmiento, en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, en la Secundaria 10 y en el Colectivo “Juana Azurduy”.

La sede administrativa del Plan FinEs está ubicada en Chacabuco y 11 de Julio, Junín, edificio donde también funciona el Centro de Formación Profesional 401.

Por último, desde el equipo de docentes y directivos del Pla FInES, expresaron: “Para quienes estén pensando en la posibilidad de completar sus estudios secundarios nuestro mensaje es que no lo duden y que se acerquen. Estamos para asesorarlos y acompañarlos en esta decisión que sabemos es muy importante. Las y los esperamos”.