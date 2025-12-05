Lisandro Benito suena como posible secretario de gobierno de Fiorini

A poco de asumir formalmente como intendente de la ciudad, Juan Fiorini comienza a moldear su gabinete. Y dentro de esa danza de nombres que comenzó a sonar el de Lisandro Benito para ocupar el cargo de secretario de gobierno.
Esto se debe a que la funcionaria que ocupa ese cargo, Agustina de Miguel, asumirá como concejal, dejando vacante un lugar más que seductor.
Benito, de pasado en la CC pero hoy cercano al petrequismo, es (desde hace años) uno de los nombres que distintos sectores habían apuntado para competir por la intendencia. Sin embargo, a la sombra de Petrecca nunca pudo llegar a pelear por esa candidatura.