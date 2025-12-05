Kicillof presentó el Operativo Verano 2026 en Punta Lara

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, la presentación del Operativo Verano 2026, que dispondrá tareas de prevención y cuidado de los y las turistas durante la temporada estival local.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Es un orgullo ver cómo se ha transformado este espacio que, anteriormente, estaba alambrado y nadie podía disfrutarlo: gracias a un Estado presente y comprometido, hoy la costa del río en Ensenada es un lugar de esparcimiento y Punta Lara, una opción pública y gratuita para todos”.

“Sabemos que esta temporada de verano en Ensenada va a ser muy difícil debido a las políticas económicas del Gobierno nacional: Javier Milei lleva adelante un modelo de país que destruye el turismo local y excluye a las mayorías para beneficiar a muy poquitos”, expresó el Gobernador y agregó: “El sector turístico es uno de los tantos que sufre las consecuencias de este proyecto que provoca el cierre de empresas, despidos y que no pare de aumentar el índice de morosidad de las familias que no pueden pagar la tarjeta”.

“En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir transitando por el camino contrario: trabajamos para construir una alternativa más igualitaria, equitativa y que amplíe los derechos de los y las bonaerenses”, concluyó el Gobernador.

La localidad de Punta Lara ofrece espacios de recreación y descanso con paradores provistos de fogones, mesas, bancos y luminarias. El despliegue contará con 56 guardavidas, servicio de emergencias médicas, control urbano, bomberos, policía y prefectura.

“Prometimos que la costa de Punta Lara sería para todo el mundo y lo cumplimos: nos interesa profundamente que este espacio sea un lugar de disfrute para todas las familias porque somos un Gobierno que tiene como prioridad trabajar para el bienestar del pueblo”, subrayó Secco.

Además, Ensenada cuenta con atractivos turísticos como la Isla Santiago, Pueblo Turístico y la Reserva Natural Punta Lara, área protegida de la Provincia y reconocida como la de mayor biodiversidad en la región.

Durante la jornada, Kicillof participó del cierre del programa “Jóvenes y Memoria”, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria, en el que estudiantes bonaerenses investigaron temáticas vinculadas a los Derechos Humanos locales y expusieron los resultados de sus trabajos.

Participaron de las actividades el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; su par de Derechos Humanos, Matías Moreno; el presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA), Hugo Obed; y la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos; funcionarios y funcionarias locales.