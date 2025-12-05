Agustina de Miguel será la presidente del Concejo Deliberante

Definieron los nombres de quienes ocuparán los cargos y autoridades del Concejo Deliberante y quienes presiden cada Comisión.
El oficialismo se quedó con la presidencia del HCD y las comisiones de Legislación, Presupuesto y Obra Pública.
Solo resta saber los nombres de Fuerza Patria que le corresponde la Vicepresidencia 1a. del Concejo Deliberante y las comisiones de Salud, Educación, Turismo, Recreación, Deportes y también con la comisión Familia. Niñez y Adolescencia.
En tanto Fuerza Patria se queda con Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios, Defensa al Consumidor y Seguridad.
Autoridades del HCD
– Presidente del HCD: Agustina De Miguel.
– Vice 1: Bloque Fuerza Patria (tienen que pasar el nombre)
– Vice 2: Belén Veronelli.
– Secretarios: Gastón Rionda y Subsecretario Fernanda Gauna.
Comisiones:
1- Legislación: J. Prandi;
2- Presupuesto: M. Balestrasse;
3- Obras Públicas: Blas Carafiello;
4- Salud: Fuerza Patria.
5- Educación: Fuerza Patria.
6- Turismo, Recreación Deportes: Fuerza Patria.
7- Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios: Rocío Cayzac;
8- Defensa al Consumidor: Diego Cristina;
9- Seguridad: Leonel Juliá
10- Familia. Niñez y Adolescencia: Fuerza Patria.