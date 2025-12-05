¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Agustina de Miguel será la presidente del Concejo Deliberante

Además definieron los nombres de quienes ocuparán los cargos y autoridades del Concejo Deliberante y quienes presiden cada Comisión.

Por Redacción

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 19:19

El oficialismo se quedó con la presidencia del HCD y las comisiones de Legislación, Presupuesto y Obra Pública.
Solo resta saber los nombres de Fuerza Patria que le corresponde la Vicepresidencia 1a. del Concejo Deliberante y las comisiones de Salud, Educación, Turismo, Recreación, Deportes y también con la comisión Familia. Niñez y Adolescencia.
En tanto Fuerza Patria se queda con Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios, Defensa al Consumidor y Seguridad.

Autoridades del HCD

– Presidente del HCD: Agustina De Miguel.
– Vice 1: Bloque Fuerza Patria (tienen que pasar el nombre)
– Vice 2: Belén Veronelli.
– Secretarios: Gastón Rionda y Subsecretario Fernanda Gauna.

Comisiones:

1- Legislación: J. Prandi;

2- Presupuesto: M. Balestrasse;

3- Obras Públicas: Blas Carafiello;

4- Salud: Fuerza Patria.

5- Educación: Fuerza Patria.

6- Turismo, Recreación Deportes: Fuerza Patria.

7- Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios: Rocío Cayzac;

8- Defensa al Consumidor: Diego Cristina;

9- Seguridad: Leonel Juliá

10- Familia. Niñez y Adolescencia: Fuerza Patria.