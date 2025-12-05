La UNNOBA ingresó en el ranking Times Higher Education

La UNNOBA ingresó a un nuevo ranking internacional de universidades: Times Higher Education, en la categoría regional América Latina. Este ranking se realiza anualmente y ordena según indicadores de excelencia a las universidades de la región. Por primera vez fue incluida y se suma a un selecto grupo de 8 universidades públicas argentinas.

En esta edición, se incluyen 223 instituciones de 16 países de la región. De Argentina, se encuentran en el ranking 12 universidades, 8 de gestión pública y 4 de gestión privada. Si bien la participación es voluntaria, para poder ingresar las instituciones deben cumplir determinados requisitos relacionados con su oferta académica, su producción científica y la diversidad de sus áreas de investigación. De la región, en tanto, Brasil es el país con más universidades rankeadas, seguido por Colombia, Chile y México.

El THE evalúa a las universidades a partir de distintos criterios que miden la calidad de la investigación, la enseñanza, el volumen y reputación científica, la vinculación con el sector productivo, la graduación y la internacionalización. Para su medición se utilizan distintos indicadores de reputación.

La UNNOBA, que por primera vez ingresó a este ranking, fue calificada en el rango +151, siendo “Docencia: entorno de aprendizaje” y “Proyección Internacional” los indicadores en los que obtuvo sus puntajes más altos.