Varios aprehendidos en Junín en distintos procedimientos de seguridad

Se llevaron a cabo varios procedimientos policiales con aprehensiones, en el marco de los operativos diagramados que se vienen llevando a cabo en la ciudad. Los mismos fueron realizados en barrios Parque Natural Laguna de Gómez, Gregorio González, Capilla Loreto, Villa Talleres, Villa Belgrano, Ricardo Rojas y Centro,

Los dispositivos de seguridad preventivos se desarrollan en los distintos barrios de la ciudad, los cuales surgen de las reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del gobierno local.

Se planifican una serie de operativos preventivos y de saturación, tendiente a incrementar la presencia policial en la calles como así también prevenir y/o disuadir delitos y faltas en general. Los mismos se implementan de forma estática y dinámica en el ejido urbano y en accesos a la ciudad para identificación de personas y vehículos foráneos.