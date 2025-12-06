Un conflicto familiar terminó con una mujer herida de bala y dos aprehendidos

Una situación confusa es objeto de investigación. La misma dejó el saldo de una mujer joven que recibió un impacto de bala y rápidamente fue trasladada a la guardia del Hospital Piñeyro sin que hasta el momento se conozca en qué condiciones se encuentra.

En paralelo, iban a comenzar a llegar móviles policiales alertados por la pelea.

En medio del incidente, iba a comenzar la persecución de al menos dos personas que intentaban escapar, en una moto.

Finalmente fueron interceptados. La moto secuestrada y dos sujetos –serían menores de edad-, aprehendidos y trasladados a dependencia policial donde quedaron a disposición de la justicia.