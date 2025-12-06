El SEC Junín inauguró la temporada de pileta 2025-2026

Este sábado pasado el mediodía quedó formalmente inaugurada la temporada de verano 2025-2026 en el complejo deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín.

Federico Melo, secretario General de la entidad, como ya es tradicional estuvo a cargo de la ceremonia de apertura.



Lo hizo acompañado de dirigentes que forman parte de la comisión directiva de la institución a nivel local.

El acto contó además con invitados especiales, trabajadores y público en general.

Melo valoró el trabajo que se viene haciendo y puso de relevancia el esfuerzo de todos los que forman parte de la familia mercantil.