Alfiles de Petrecca: Alonso y Ricchini votaron a favor del endeudamiento

La ley de endeudamiento que propuso el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, requería una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, imposible de lograr para el mandatario provincial con los votos del peronismo y aliados habituales. Necesitaba de un apoyo mayor, con manos levantadas provenientes de bloques que suelen confrontarlo.

En una doble jornada de sesiones de madrugada, este jueves lo logró con el apoyo de diputados y de senadores que integran bloques de Pro, de la UCR, de la Coalición Cívica. También de exintegrantes de las listas de La Libertad Avanza que en distintas oportunidades le hicieron guiños favorables con sus votos.

Por Junín, las dos legisladoras con banca vigente acompañaron el endeudamiento, otorgándole una herramienta clave al gobierno provincial. Tanto la diputada Laura Ricchini como la senadora Yamila Alonso (que deja el cargo este 10 de diciembre), votaron favorablemente.

Cabe destacar que ambas legisladoras son del riñón, del senador electo Pablo Petrecca, quien suena como posible presidente del bloque del PRO en el Senado provincial.



