La Justicia Electoral rechazó el pedido de LLA y Diego Santilli quedó segundo en la lista

Tras la renuncia de José Luis Espert, la Justicia Electoral frenó el intento del oficialismo libertario de ubicar a Diego Santilli en el primer lugar. El fallo declaró inconstitucional la aplicación del decreto que pretendía justificar el cambio y advirtió sobre maniobras que afectan la paridad de género.

Por Redacción

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 09:53

La Justicia Electoral con asiento en La Plata resolvió que Karina Vázquez encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, luego de que José Luis Espert formalizara su renuncia a la candidatura. De esta manera, los sueños de LLA y el PRO quedaron truncos al no resolverse que Diego Santilli ocupe el primer lugar.

La resolución, firmada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de los apoderados del espacio libertario que pretendían reordenar la lista para colocar a Santilli, tercero en el orden original, en el primer lugar, argumentando la necesidad de “respetar la paridad de género” establecida por ley.

El magistrado no solo denegó la maniobra, sino que además declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7° del Decreto 171/2019 en casos como este, es decir, cuando la vacante se produce en la cabeza de la lista.