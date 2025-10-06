La Libertad Avanza Junín presente en la presentación del libro de Javier Milei

El equipo de La Libertad Avanza Junín participa del multitudinario evento que se está realizando en el Movistar Arena, donde el presidente Javier Milei presentará su nuevo libro.

Desde Junín, acompañaron el encuentro los concejales Juan Manuel Cornaglia Re, Rocío Cayzac Gesteira, Leonel Juliá y Diego Cristina, junto a integrantes de la Juventud de La Libertad Avanza, quienes vivieron una jornada de enorme emoción y orgullo por el crecimiento del movimiento liberal en todo el país.

El espacio juninense destacó la importancia de seguir fortaleciendo las ideas de la libertad, el trabajo y el mérito como pilares fundamentales para transformar la Argentina desde cada rincón del territorio.

Con entusiasmo y compromiso, La Libertad Avanza Junín continúa su labor política en la ciudad, acompañando la transformación que lidera Javier Milei y promoviendo un cambio profundo basado en los valores de la libertad individual y la responsabilidad.