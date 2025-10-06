Se abre la convocatoria para la XX edición del Salón Nacional de Artes Visuales en Junín

El Gobierno de Junín, a través de la Dirección de Cultura, anunció la apertura de la convocatoria para participar de la vigésima edición del Salón Nacional de Artes Visuales, una propuesta consolidada a lo largo del tiempo que año tras año reafirma a Junín como un espacio de referencia artística a nivel federal.



A partir del lunes 6 de octubre, artistas de todo el país podrán inscribirse de manera libre y gratuita a través del formulario que aparece en https://www.junin.gob.ar/inscripcion/xx-salon-nacional-de-artes-visuales-junin-2025 y así formar parte de este prestigioso certamen, que busca reconocer y difundir la producción contemporánea en distintas disciplinas visuales.



Desde el área municipal mencionada, destacaron que esta nueva edición representa no solo la continuidad de una política cultural sostenida, sino también el fortalecimiento de un vínculo entre los artistas, las instituciones culturales y la comunidad.



A través de la promoción, el acompañamiento y la apertura de convocatorias nacionales, el Municipio reafirma su compromiso con la democratización del arte y con el crecimiento de un ecosistema cultural que brinda oportunidades, impulsa la participación y posiciona a Junín como un polo de creación, exhibición y encuentro en todo el país.



Respecto de esto, Micaela Toscanini, coordinadora de Cultura del Municipio, expresó su entusiasmo por el lanzamiento de esta nueva convocatoria y dijo: “Estamos muy contentos de anunciar la apertura del Salón Nacional de Artes Visuales en su edición número veinte, lo que demuestra que esta propuesta se afianzó en el tiempo y hoy es una referencia en el calendario cultural del país, recibir en nuestro museo obras de artistas de distintas provincias es un orgullo enorme y un reconocimiento al trabajo sostenido que se viene realizando desde la gestión municipal para fortalecer la cultura local con mirada federal”.



Al mismo tiempo, hizo hincapié en el concurso y detalló la metodología para participar: “La convocatoria es libre y gratuita, estará abierta a partir del lunes 6 de octubre y se realizará mediante un formulario disponible en la página web del Gobierno de Junín, también se podrán realizar consultas y acceder a más información a través del Instagram de Cultura (@culturajunin), desde ya que invitamos a todos los artistas a ser parte de esta experiencia que cada año nos permite descubrir nuevos lenguajes, estilos y miradas”.



Por su parte, Guillermo Paulucci, director de Cultura, resaltó la relevancia de esta edición y la continuidad del proyecto a lo largo de los años: “Estamos hablando de una convocatoria federal que llega a su edición número veinte, lo que implica una enorme trayectoria que trascendió gestiones, direcciones y equipos de trabajo, este salón crece año a año, y lo que más nos enorgullece es que muchas de las obras premiadas pasan a integrar el patrimonio de nuestro museo, enriqueciendo la colección permanente y brindando a los vecinos la posibilidad de disfrutar del arte contemporáneo de todo el país”.



“Toda la gestión encabezada por el intendente Pablo Petrecca pone un fuerte foco en la cultura, porque entendemos que es una forma de expresarnos y de darnos a conocer como sociedad, este salón nacional es una muestra concreta de cómo Junín se consolida como un polo cultural, abierto a nuevas experiencias, y reconocido por su capacidad de generar espacios de intercambio, formación y difusión artística que trascienden nuestras fronteras locales”, enfatizó Paulucci a modo de cierre, enfatizando en la decisión política de sostener este tipo de iniciativas.