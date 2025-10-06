Referentes de Fuerza Patria Junín apuntaron contra Milei tras la renuncia de Espert

Fue una semana de tensión dentro de la Libertad Avanza y la novela de la candidatura de José Luis Espert terminó como se preveía desde que empezó el escándalo: renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Apunto a que tuvo un "juicio mediático".

Tras dos semanas de denuncias y desmentidas, el diputado confirmó que no será candidato tras las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200.000 del empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Lo hizo a través de un comunicado difundido en la red social X, en el que anunció que había puesto su dimisión a disposición del presidente Javier Milei, quien “decidió aceptarla”. “Demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió Espert, y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

Tras oficializarse su renuncia, dirigentes de la oposición saieron a pronunciarse, principalmente advirtiendo el costo que significaría la reimpresión de las boletas.

Ene se sentido se pronunció la conejal Clara Bozzano (Fuerza Patria), quien expresó que "eligieron a nivel nacional el sistema de boleta única porque se jactaban de ahorrar. Ahora de reimprimir no solo que legalmente es imposible, sino que estaríamos ante la elección más costosa de la historia".

Mientras que también se pronunció fue Maia Leiva: "Un tipo como vos no hace nada por la Argentina, Espert. Te bajaste porque ya era demasiado alevoso y escandaloso. Milei es cómplice absoluto".