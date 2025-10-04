Un auto volcó y su conductor debió ser ayudado para salir del interior del Volkswagen

Una segunda salida de bomberos se registró en Junín en la tarde de este sábado. Cerca de las 15.42 debieron concurrir a Libertad y La Plata ya que se había producido el vuelco de un vehículo Volkswagen marca Polo cuyo conductor había quedado atrapado en el interior.

En el lugar también estaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas y personal policial del Comando Patrullas Junín.

El conductor del Volkswagen logró ser rescatado del interior del vehículo, y no se requirió utilizar herramientas hidráulicas dado que momentos antes, transeúntes que estaban en el lugar lograron abrir ambas puertas traseras del vehículo y retirarlo del interior.

Los bomberos colocaron cuello cervical y procedieron a la inmovilización del hombre, siendo luego trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal de Agudos para su control y atención.

Además, los bomberos cortaron la batería del vehículo y limpiaron fluidos derramados en la calle que permaneció obstruida hasta que se retiró el Volkswagen.

En el incidente vial no hubo otro vehículo involucrado. El auto posteriormente fue colocado nuevamente sobre sus ruedas y se quitó de la calle para reanudar el tránsito.