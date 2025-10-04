Gimnasia ganó 1 a 0 a Sarmiento en un duelo clave por la permanencia

Gimnasia le ganó 1-0 a Sarmiento con gol de Torres de penal y lo pasó en la tabla anual Con el triunfo, el equipo Platense se metió, por el momento, entre los clasificados del Grupo Por su parte, con la derrota, el Verde salió de la zona de clasificación

El equipo de ORFILA se sostuvo gracias a INSFRÁN y sumó tres puntos determinantes en la pelea por no descender

El arranque del partido fue disputado desde la zona del mediocampo y con muchas imprecisiones. Si bien Sarmiento intentó en los primeros minutos hacerse dueño del campo, con el correr de los minutos se repartieron la pelota.

Los primeros avances vinieron en su mayoría de pelotas paradas. Ya sea de tiros de esquina o tiros libres.

Después del parate para hidratarse, el conjunto de Sava tuvo la más clara para abrir el marcador. Fue tras un córner, donde la pelota le quedó en absoluta soledad a Jonathan Gómez, que definió cruzado y desviado sobre el palo derecho de Insfrán.

En el final del primer tiempo, luego de la revisión del VAR, Echavarría sancionó penal la mano de Roncaglia. Marcelo Torres tomó la pelota y la mandó cruzada a la derecha de Acosta para abrir el marcador en Junín.

El segundo tiempo comenzó con un Gimnasia más agazapado esperando en su campo. El local casi tuvo el empate en el arranque del complemento en los pies de recién ingresado Lucas Pratto que estrelló un remate de zurda contra el palo. Dos minutos después, tras un córner Insfrán le sacó un tremendo cabezazo a Joel Godoy.

Apenas había pasado un cuarto de hora cuando el arquero del Lobo volvió a tener el protagonismo central. Suso le cometió penal (no hizo falta VAR) a Morales. Insfrán se tiró a su izquierda y le tapó el remate al mismo Iván Morales.