Nuevo alerta meteorológico por tormentas para este jueves

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 20 de noviembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.