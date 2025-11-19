Se habilitó la venta de pasajes del tren a Retiro para los meses de diciembre, enero y febrero

El servicio de transporte Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia desde Junín a Buenos Aires para los meses de diciembre, enero y febrero.

En este sentido, desde Buenos Aires sale un servicio diario que parte desde Retiro a las 18:15 horas y retoma a las 1:10 de lunes a sábados; y a las 1:31 los domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires–junin_2025-07-01-

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.