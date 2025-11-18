Se conocieron nuevos detalles del crimen de anoche en Chacabuco y comienza la autopsia a los cuerpos en Junín

Continúa la investigación tras los hallazgos sin vida de Abel Ferreyra y Hugo Vacca en el interior de una vivienda, propiedad de Vacca, ubicada en calles Ituzaingó y Vicente López de a localidad de Chacabuco

Los resultados de la autopsia determinarán los causales de muerte. La misma comenzará en horas del mediodía en la ciudad de Junín. Sin embargo, Chacabuco en Red pudo saber que la cámara de seguridad que se encuentra fuera de la vivienda. muestran a Ferreyra ingresando en horas de la mañana al domicilio de Vacca. También se determinó que fue el único en hacerlo, por lo que se descarta la participación de una tercera persona.

En la escena del crimen no hay cámaras de seguridad, sin embargo los primeros peritajes arrojan que Vacca murió por heridas causadas por un cuchillo (puñaladas), y fue hallado en su oficina, mientras que el cuerpo de Ferreyra fue hallado en el baño con un corte en el cuello.

Si bien resta esperar los resultados de la autopsia, la hipótesis que más fuerza toma hasta el momento es que Ferreyra ingresó al domicilio de Vacca, se produjo un enfrentamiento entre ambos y Ferreyra apuñaló a Vacca. Posteriormente se quitó la vida en el baño de la vivienda. Todo esto habría sido motivado por un problema económico entre ambos.

Nota chacabucoenred