Un detenido por agredir físicamente y lastimar a su ex pareja luego de una discusión

Un hombre de 38 años fue detenido por agredir físicamente y lastimar a su ex pareja luego de una discusión. La víctima fue la denunciante del hecho.

Personal de la DDI Junín detuvo al agresor en las inmediaciones del domicilio de la víctima, tras de encontrarse prófugo de la justicia.

El sujeto fue trasladado a la sede policial y quedó detenido por el delito de lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género. En la cauda intervino la fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial de Junín.

Fuente laverdad