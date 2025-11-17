Aumentaron las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: las más graves superan los 2 millones de pesos

A partir de noviembre, infringir las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires es más costoso para los conductores. Se trata de la nueva actualización del valor de las multas, que regirá durante dos meses.

El aumento —que representa un 6,5% respecto de los valores anteriores— está vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). Ese valor se utiliza para determinar los montos de las infracciones a través de una Unidad Fija (UF).

Con la nueva actualización, el valor de una UF se mantiene en $1.711 para el bimestre de noviembre y diciembre. La medida fue oficializada el pasado 31 de octubre mediante una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial provincial.

De este modo, infracciones como el exceso de velocidad, la falta de patente o de seguro, y la conducción con alcoholemia positiva pasan a tener un costo aún mayor en la provincia.

En el caso de quienes manejen con alcohol en sangre, las multas van de $855.500 a $2.053.200, dado que la sanción prevista es de 500 a 1200 UF. El mismo monto se aplica a los conductores que se niegan a realizar el test.

Otras faltas de alto impacto económico son circular en contramano o girar en lugares no habilitados, cuyas multas se ubican entre $513.300 y $1.711.000. A su vez, manejar sin seguro, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o sin licencia también implica sanciones dentro de ese mismo rango.

Entre las infracciones más comunes figura el exceso de velocidad, cuyas multas van de $205.320 a $1.711.000 (150 a 1.000 UF). También se sanciona la falta de casco en motos o el no uso del cinturón de seguridad, con valores que oscilan entre $85.500 y $171.100 (50 a 100 UF).

Asimismo, pasar un semáforo en rojo se penaliza con multas de entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF). En tanto, las infracciones por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, sin seguro o con exceso de ocupantes también se ubican entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).