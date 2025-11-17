Provincia proyecta obras de cloacas en los barrios Villa del Parque y Lihué

Pese a las limitaciones y el contexto de “emergencia económica”, el proyecto de presupuesto 2026 presentado recientemente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires contiene inversiones relevantes en materia de obra pública.

La propuesta inicial contempla alrededor de 1,4 billones de pesos que serán administrados por el ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, a lo que hay que sumar fondos para programas de viviendas o el programa “Escuelas a la Obra” que manejan otras carteras de gobierno.

A grandes rasgos, los principales desembolsos están enfocados en obras hídricas (agua y cloacas), hidráulicas con la reconstrucción de Bahía Blanca y el Plan Maestro del Río Salado clave contra las inundaciones del campo, viales a partir del trabajo en rutas y autopistas, el tramo final de pavimentación de la Ruta del Cereal – fundamental para el agro- e inversiones en universidades y patrimonio histórico.

Y en lo que respecta a Junín, una de las obras contempladas es la de Cloacas en los barrios Villa del Parque y Lihué, dándole continuidad a las obras que ya se concretaron en el último tiempo.