Alerta Metereológico: Se esperan fuertes tormentas para las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un Alerta Naranja para esta noche para la ciudad de Junín y la zona por fuertes tormentas. También rige un alerta amarillo para la tarde.

Naranja: Sábado por la noche.

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por vientos:

Amarillo:

El área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.