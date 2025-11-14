Con fondos provinciales: Comenzó el balizamiento de pista del aeródromo local

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, junto a funcionarios de su gabinete, integrantes del Aero Club Junín y autoridades del aeródromo, supervisó este viernes los trabajos que realiza el personal municipal de Alumbrado Público de balizamiento de la pista del aeródromo. En estos momentos, se está extendiendo el cableado para la posterior colocación de las balizas.

Desde el Aero Club Junín aseguraron que lo hecho por el Municipio por la recuperación del aeródromo es muy importante, no solo para la salud, también para el turismo y la actividad industrial y comercial.

Norberto Elisei, integrante del Aero Club Junín, aseguró que "ver las obras del balizamiento es una satisfacción y algo muy importante, porque como se dijo, ahora también se podrán realizar vuelos de noche. Tener la pista iluminada es otro paso importante que estamos dando".

"Estamos contentos porque, si me preguntabas hace algunos años atrás si esto podía ocurrir, yo te hubiese respondido que era imposible", agregó.

Cabe recordar que esta obra está financiada por el gobierno bonaerense, que hace ya dos meses había girado los fondos para su inicio.