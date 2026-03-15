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politica

La Lista 2 encabezada por Fernando "Turi" Burgos se impuso en los comicios partidarios

El Partido Justicialista de Junín llevó adelante este domingo su proceso electoral interno para la renovación de autoridades partidarias, con una importante participación de afiliados y afiliadas.

Por Redacción

Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 19:07

El Partido Justicialista de Junín llevó adelante este domingo su proceso electoral interno para la renovación de autoridades partidarias, con una importante participación de afiliados y afiliadas.

De acuerdo al escrutinio, la Lista 2, encabezada por Fernando Turi Burgos, obtuvo 658 votos, lo que representa el 40,92% del total, resultando la lista más votada de la jornada.

En segundo lugar se ubicó la Lista 6, encabezada por Claudio Camilo, con 518 votos (32,21%), mientras que la Lista 4, liderada por Cristina Tejo, alcanzó 423 votos (26,31%).

En total, 1.608 afiliados y afiliadas participaron de la elección, en una jornada que se desarrolló con normalidad y que reafirma la vocación democrática del peronismo local.