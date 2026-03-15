Ponce de León y un regreso con sabor a vigencia en el Callejero de Buenos Aires

El inicio de la era de los SUV en el TC2000 tuvo un nombre que remite a la historia grande de la categoría: Gabriel Ponce de León. En un fin de semana de alta tensión por el regreso de los circuitos callejeros tras 13 años, el "León" de Junín demostró que su talento y experiencia siguen intactos, subiéndose al tercer escalón del podio en la fecha apertura.

A bordo del Toyota Corolla Cross, Ponce de León supo administrar el ritmo en un circuito traicionero como el del Barrio Olímpico, donde los muros no perdonan errores. Tras una clasificación sólida, el tricampeón de la categoría aprovechó las incidencias de la carrera y el rendimiento de su unidad para sostenerse en el lote de vanguardia, escoltando al ganador F. Riva y a su compañero de marca, Emiliano Stang.

Este resultado no es solo un podio más; es la confirmación de que la veteranía y el conocimiento de este tipo de trazados son activos invaluables en la "nueva" TC2000. Mientras el público disfrutaba del rugido de los motores entre el Parque de la Ciudad y la zona sur, Ponce de León recordaba por qué es uno de los máximos referentes del automovilismo nacional.

Con este tercer puesto, Gabriel se ubica en los puestos de arriba del campeonato, ilusionando a sus seguidores con un año de protagonismo absoluto. La próxima cita será el 5 de abril, y el "León" ya avisó que tiene garras para pelear por el título.

Resultados de la Carrera Final