Interna del peronismo en Junín: Fernando Burgos fue de los primeros en votar

En el marco de las elecciones internas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, este domingo se desarrolla la votación en distintos distritos, entre ellos Junín, donde tres listas compiten por la conducción partidaria a nivel local.

Uno de los primeros dirigentes en emitir su voto fue Fernando Burgos, quien encabeza la lista de Unidad Peronista. El referente se acercó a votar en las primeras horas de la jornada electoral, en una elección que definirá el armado partidario en el distrito.

Además de la nómina que lidera Burgos, también participan en la contienda las listas encabezadas por Cristina Tejo y Claudio Camilo, que buscan disputar la conducción del espacio en la ciudad.

La elección forma parte del proceso interno que el Partido Justicialista lleva adelante en toda la provincia de Buenos Aires para renovar autoridades partidarias en los distintos niveles.

En Junín, la votación se desarrolla con normalidad en las mesas habilitadas para los afiliados, en una jornada que definirá el rumbo del peronismo local de cara a la nueva etapa política del partido.