Alerta en Junín: El mapa del arsénico pone a la ciudad en zona roja y amarilla

La preocupación por la calidad del agua que consumen los juninenses ha escalado a niveles críticos. Tras la actualización del mapa interactivo de arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Junín aparece bajo categorías de alerta amarilla y roja, lo que indica concentraciones de este mineral muy por encima de los 10 microgramos por litro (ppb) sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.

La problemática del arsénico en el agua, un elemento de origen natural en el acuífero de la región, ha escalado en la agenda pública de Junín tras la publicación del mapa interactivo del ITBA. El estudio advierte que gran parte de la provincia de Buenos Aires supera los 10 microgramos por litro recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El semáforo del riesgo: Roja y Amarilla en Junín (ver mapa)

Según los datos del monitoreo ciudadano y técnico en Junín hay:

Zonas en Rojo: Se han detectado puntos con más de 50 ppb , niveles donde el agua se considera no apta para consumo humano directo (beber o cocinar).

Se han detectado puntos con más de , niveles donde el agua se considera no apta para consumo humano directo (beber o cocinar). Zonas en Amarillo: Amplios sectores del casco urbano y localidades vecinas presentan valores entre 10 y 50 ppb, lo que requiere vigilancia constante y medidas de mitigación.

La respuesta legislativa: El proyecto de Gastón Bisio

Ante la preocupación de los vecinos y los datos técnicos, el concejal Gastón Bisio (Fuerza Patria) impulsó un proyecto de ordenanza que busca soluciones concretas a corto y mediano plazo. La iniciativa pone el foco en la infraestructura y la salud pública:

Plantas de Ósmosis Inversa: El proyecto propone la instalación de plantas de tratamiento con tecnología de avanzada, capaces de filtrar el arsénico y otros minerales para entregar agua de alta calidad. Puntos de Agua Segura: Se plantea la creación de centros de distribución gratuita en distintos barrios y localidades del partido. El objetivo es que cualquier vecino, independientemente de su situación económica, pueda acceder a bidones de agua apta para consumo humano. Prevención del HACRE: La medida busca prevenir el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad silenciosa que afecta la piel y diversos órganos tras años de exposición al arsénico.

"Es inadmisible que en pleno 2026 estemos discutiendo si el agua es potable o no. El municipio debe dejar de esconder los análisis de Obras Sanitarias y empezar a invertir en la salud de la gente", disparó Visio durante la presentación de su proyecto en el Concejo Deliberante.

La iniciativa no solo exige las plantas de filtrado, sino una transparencia total en los controles químicos que, hasta hoy, parecen guardados bajo siete llaves.

El reclamo exige también que la Dirección de Obras Sanitarias de Junín haga públicos los análisis bacteriológicos y físico-químicos más recientes de todos los pozos de explotación municipales. Los vecinos denuncian una "falta de información oficial clara" sobre qué barrios están más comprometidos.

Un debate que crece

Mientras los bloques opositores y el oficialismo discuten las responsabilidades de las prestatarias del servicio, la realidad técnica del ITBA expone una vulnerabilidad histórica de la zona. El proyecto de Bisio se suma ahora a la mesa de debate del Concejo Deliberante, buscando transformar la preocupación en una política de Estado que garantice un derecho básico: el acceso al agua segura.