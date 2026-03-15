Sarmiento visita el Monumental

Por la décima primera jornada del Torneo Apertura, River Plate y Sarmiento se enfrentan, este domingo a las 19.45 horas en el Estadio Monumental con el arbitraje de Darío Herrera.

El Millonario viene de vencer a Huracán en el debut de Eduardo Coudet como entrenador y hoy tendrá su primer juego como local en el banco de los suplentes; en tanto que el Verde llega tras dos resultados positivos en Junín: victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y empate frente a Racing Club.

Autoridades

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Joaquin Gil