Sarmiento visita el Monumental

Por la décima primera jornada del Torneo Apertura, River Plate y Sarmiento se enfrentan, este domingo a las 19.45 horas en el Estadio Monumental con el arbitraje de Darío Herrera.
El Millonario viene de vencer a Huracán en el debut de Eduardo Coudet como entrenador y hoy tendrá su primer juego como local en el banco de los suplentes; en tanto que el Verde llega tras dos resultados positivos en Junín: victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y empate frente a Racing Club.
Autoridades
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Joaquin Gil