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politica

Petrecca defiende la VTV Y propone ampliar los talleres de de verificación en la provincia

En medio del debate sobre el futuro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Pablo Petrecca planteó una postura distinta a la de quienes impulsan su eliminación.

Por Redacción

Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 15:08

En medio del debate sobre el futuro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Pablo Petrecca planteó una postura distinta a la de quienes impulsan su eliminación y propuso, en cambio, modernizar el sistema ampliando la cantidad de talleres habilitados.

Según explicó el legislador, la VTV debe ser un trámite “simple, accesible y transparente”, y sostuvo que si el Estado exige su cumplimiento también debe garantizar que los ciudadanos puedan realizarlo de manera fácil y sin trabas.

En ese sentido, Petrecca presentó un proyecto que apunta a habilitar más talleres para realizar la verificación vehicular. La iniciativa busca aumentar la oferta de centros donde hacer el trámite, generar mayor disponibilidad de turnos y promover competencia entre los prestadores.

De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, una mayor cantidad de talleres permitiría reducir los tiempos de espera y también contribuiría a que los precios del servicio sean más razonables para los conductores.

El senador también puso el foco en la realidad del interior bonaerense, donde muchos vecinos deben recorrer varios kilómetros o esperar semanas para conseguir un turno para cumplir con la verificación obligatoria.

“Esto no debería ser así. La VTV tiene que ayudar a mejorar el sistema y la seguridad vial, no complicarle la vida a la gente”, planteó Petrecca al explicar los alcances de su iniciativa.

De esta manera, el legislador propone reformar y modernizar el sistema vigente en lugar de eliminarlo, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de un trámite obligatorio para los automovilistas de la provincia.