El HIGA Junín adquirió un equipo de hipotermia terapéutica: Requirió una inversión de $58.400.000

El Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín informó la adquisición de un equipo de hipotermia terapéutica para su Servicio de Neonatología.

La nueva aparatología requirió una inversión de $58.400.000 y se concretó con recursos genuinos provenientes del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO).

Asistieron al acto de presentación: las directoras asociadas, Cristina Cerulli y Cristina Tejo; el director asociado contable, Mario Scévola; la jefa del Servicio de Neonatología, Patricia Sala; personal de esa área; y el coordinador del Departamento de Ingeniería Clínica, Sergio Comisso.

Desde Neonatología explicaron que el equipo de hipotermia terapéutica aportará un salto de calidad en la atención inicial y el tratamiento oportuno de recién nacidos con Encefalopatía Hipóxico-Isquémica (lesión cerebral).

Al mismo tiempo, desde el equipo directivo del HIGA Junín remarcaron: “Al ser el único equipo disponible en toda la región, su llegada fortalece de manera estratégica la red provincial de atención, permitiendo una respuesta rápida y especializada para los bebés que lo requieren”.

“Se trata de una adquisición que potencia la capacidad de respuesta de nuestro equipo y mejora la atención neonatal en toda la región”, completaron.

Por otra parte, los directivos del hospital destacaron la importancia del correcto funcionamiento que se viene logrando con el SAMO.

Al respecto, explicaron que el SAMO es un régimen retributivo que permite a los hospitales públicos facturar a las obras sociales, mutuales, prepagas, seguros de salud y ART las prestaciones de salud que realiza a sus afiliados.

La distribución del SAMO se reparte en un 50% entre los agentes del hospital, el 40% se utiliza para el fondo de gastos de bienes y servicios y el 10% corresponde al fondo de distribución solidaria del Ministerio de Salud bonaerense.

“Es por eso que si tenés cobertura médica te pedimos que presentes tu DNI o carnet. Tu colaboración es muy importante, nos ayuda a tener un mejor hospital”, finalizaron desde el equipo directivo que encabeza el Dr. Fernando Crocco.