Sarmiento intentará clasificar a octavos de final

La última jornada del Torneo Clausura tendrá a Sarmiento intentando clasificar a octavos de final y despreocupado por lo que pase con el descenso.

El Verde visitará a San Lorenzo, este sábado a las 19.15 horas, en el Estadio Pedro Bidegain, y con un triunfo tendrá serias chances de meterse entre los ocho mejores de la Zona B que disputarán la definición del certamen.

Para preparar ese encuentro tan importante, el plantel retornó a los entrenamientos este martes por la tarde, aunque la práctica se vio interrumpida por una fuerte tormenta.

En la semana Facundo Sava intentaó buscar el mejor equipo posible para visitar al Ciclón pero ya sabe que no podrá contar con Julián Contrera que acumuló cinco amonestaciones en el último juego.