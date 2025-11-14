Pergamino: millonario robo a un repartidor de lácteos de Junín

Un audaz hurto tuvo lugar en la tarde de este jueves cuando un repartidor de una empresa de lácteos con base en Junín fue víctima de un millonario robo mientras realizaba su trabajo en la ciudad de Pergamino. El botín sustraído, que incluye importantes sumas de dinero en efectivo y cheques, asciende a la cifra de 4.344.180 pesos.

La denuncia fue radicada por un empleado de 39 años quien se desempeña en la distribución de productos lácteos provenientes de Junín. Según el relato del damnificado, el hecho ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas cuando él y sus compañeros habían dejado el camión de reparto estacionado en la intersección de Avenida Illia y Magallanes para realizar una entrega de mercadería.

Al regresar a la unidad, el repartidor constató que autores ignorados habían logrado ingresar al vehículo sin ejercer violencia visible sobre el rodado y se apoderaron de una bolsa de nylon de color negra que contenía la recaudación y documentación de las ventas. El contenido sustraído es de gran valor e incluyó un cheque por la suma de $144.180, otro por 2 millones de pesos y un total de 2.200.000 en efectivo. La denuncia fue formalizada ante la comisaría pergaminense y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, que ya ha iniciado las actuaciones correspondientes para intentar identificar y dar con el paradero de los responsables de este cuantioso hurto. La causa fue caratulada como "hurto".

