Sarmiento se lo empató a San Lorenzo en tiempo de adición y todavía sueña con los playoffs

San Lorenzo y Sarmiento igualaron 1-1 este sábado en el Estadio Pedro Bidegain, por la decimosexta y última fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga. Nicolás Tripichio había adelantado al Ciclón en el primer minuto de adición, pero Carlos Villalba lo igualó con un golazo en tiempo de adición.

El equipo juninense llegó a los 20 puntos en el certamen y de momento ocupa la octava posición, pero deberá esperar que Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tiene 19, completa el lunes su partido ante Platense para conocer su destino.

El Ciclón, que llegó al partido ya clasificado, quedó en la quinta posición de cara a la definición de los cruces de octavos de final y aunque la Tabla Anual lo clasificó a la próxima Copa Sudamericana, se quedó sin chances de pelear por un cupo en la Libertadores.

Cabe recordar que Sarmiento venía de asegurar la permanencia por otra temporada en Primera División la pasada jornada, gracias al triunfo en Junín 2-1 sobre Instituto de Córdoba.