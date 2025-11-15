Michel defiende el monotributo y propone un régimen "Simple" para las PyMEs

En una entrevista con radio Mitre, el diputado peronista por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó al Gobierno y advirtió que los anuncios oficiales carecen de un diagnóstico real sobre la vida y el trabajo de millones de pequeños contribuyentes, afirmando que se trata de decisiones tomadas desde un escritorio porteño, sin comprender la dinámica productiva del interior.

Al respecto, Michel señaló que la intención de avanzar sobre el monotributo revela un profundo desconocimiento del funcionamiento económico del país: “Son 4,7 millones de monotributistas y más del 85% están en las categorías más bajas”. Además, el entrerriano remarcó que, aún así, el Gobierno pretende cargar sobre ellos un ajuste inútil: “Es solo el 1,4% del total de la recaudación” y cuestionó: “¿Le va a obligar a un pequeño contratista a presentar IVA y Ganancias?”.

En esa línea, Michel denunció que la Casa Rosada impulsa medidas pensadas desde el escritorio porteño y sin una mirada federal. Al respecto, afirmó: “En Capital la gente tiene acceso a otras tecnologías, todo es más fácil”. Y añadió: “Pero en el interior es una herramienta muy utilizada que le simplifica la vida”, recordando que el monotributo permitió que millones de trabajadores se formalizaran y crecieran.

A su vez, el diputado peronista explicó que su bloque posee un proyecto para revertir esta situación: “Tenemos una propuesta que se llama ‘Simple’, que es un puente para que las PyMEs puedan tener un esquema simplificado de presentación y pago”, explicó. Con este proyecto, buscamos evitar que miles de emprendedores sean empujados a la informalidad: “Muchos, cuando están en el tope de la categoría, dejan de facturar o cobran en negro”.

Para finalizar, Michel remarcó que el Gobierno debe abandonar las ideas improvisadas y escuchar a quienes realmente sostienen la economía cotidiana: “Todo el país no funciona de la misma forma, hay que pensar en el interior total del país”. Y cerró: “Desconocen cómo viven y trabajan la mayoría de los argentinos”.