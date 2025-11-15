Varias aprehensiones tras dispositivos de seguridad llevados a cabo en Junín

En el marco de los dispositivos preventivos dispuestos para los distintos barrios de la ciudad, los que se vuelcan en los mismos bajo la modalidad “Saturación” tendientes a incrementar la presencia Policial en las calles con el fin de prevenir todo tipo de delitos y faltas en general, y los cuales surgen acorde a las reuniones de coordinación que se llevan a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local. Se registraron varias aprehensiones en los procedimientos llevados a cabo.

En horas de la mañana, en barrio Villa Belgrano, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en Av. Libertad y Bdo. de Irigoyen a la aprehensión de un sujeto de 26 años de edad a quien le secuestraron en su poder dos teléfonos celulares los que instantes antes había sustraído del mostrador de un comercio ubicado a escasos metros de allí. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de HURTO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro de los procedimientos fue llevado a cabo en horas de la madrugada en calles Italia y Salta del Barrio Libertad. Allí efectivos de UPPL afectados a tareas preventivas en dicho sector de la ciudad procedieron a la identificación de un sujeto de 22 años de edad quien circulaba a bordo de una bicicleta llevando consigo dos cajas con paquetes de galletitas. Al ser consultado por la procedencia de las mismas sus respuestas fueron contradictorias en forma constantes. Se procedió al secuestro de dichos objetos y se trasladó al sujeto a Comisaría Segunda a los fines de ser notificado de la formación de la causa por AVERGUACION DE ILICITO con intervención de la UFI en turno.

Un nuevo procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche en barrio Ricardo Rojas. Efectivos de UPPL momentos en que se hallaban realizaron tareas de saturación procedieron en calles Ricardo Rojas e/Trabajadores Argentinos y Gandini a la identificación de un sujeto de 22 años de edad quien llevaba consigo caños corrugados, rollos de cables y tapas de bastidores no pudiendo acreditar la pertenencia de dichos objetos, contradiciéndose constantemente acerca de estos. Se procedió al secuestro de dichos objetos y se trasladó al sujeto a Comisaría Primera a los fines de ser notificado de la formación de la causa por AVERGUACION DE ILICITO con intervención de la UFI en turno.

Tras rápido accionar de efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera un delincuente fue aprehendido tras sustraer objetos del interior de un rodado estacionado en calle España del Barrio Pueblo Nuevo. Tras denunciada radicada en sede de Comisaría Primera dando cuenta acerca de la sustracción de objetos del interior de un vehículo en horas de la madrugada. Los pesquistas realizando tareas de campo en el marco de la causa mencionada procedieron en un vagón de tren ubicado en el predio ferroviario a la aprehensión del autor del hecho, a quien le secuestraron en su poder objetos sustraídos. El mismo fue trasladado a sede de Comisaria Primera por el delito de HURTO y fue puesto a disposición de la Justicia. Además se estableció que el mismo había efectuado compras con tarjeta de débito sustraída.

En barrio La Celeste efectivos de UPPL realizando tareas preventivas y de saturación, procedieron en horas de la tarde en calles Bolivia y Batilana a la identificación de un sujeto de 37 años de edad, a quien posteriormente le secuestraron envoltorio con cocaína. El mismo fue trasladado a sede Policial por INFRACCION LEY 23.737 y puesto a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento llevado a cabo, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda aprehendieron al delincuente que con arma blanca cometiera un ilícito en la estación de servicio ubicada en Av. República y Libertad. Tras tareas investigativas llevadas a cabo, consistentes en el análisis de cámaras de seguridad privadas y del COM Municipal, tareas de campo y testimonios recogidos logran establecer la identidad del delincuente. Tras ello solicita a la Fiscalía interviniente orden de allanamiento para un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Padre Ghio al 1200 aproximadamente del barrio Bicentenario. Con la orden otorgada por el Juzgado de Garantías en turno y en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU se dirigen hacia dicho lugar, momentos en que en Av. La Plata y Rioja interceptan al sujeto sindicado en el hecho, mayor de edad, procediendo a su inmediata aprehensión. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de ROBO AGRAVADO y puesto a disposición de la Justicia. Posteriormente se llevó a cabo la diligencia de allanamiento arrojando resultado negativo.

Otra aprehensión se llevó a cabo en barrio Noroeste. En horas de la tarde en calles Lavalle y Batilana efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la aprehensión de un sujeto de 53 años de edad quien se hallaba en el interior de una camioneta a la cual había accedido previo violentar cerradura e intentaba sustraer pertenencias. El mismo fue trasladado a Comisaría Segunda por el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA y fue puesto a disposición de la Justicia.

Una nueva aprehensión se realizó en horas de la noche en barrio Villa Belgrano. Efectivos del Comando de Patrullas procedieron en calles en un complejo de departamentos ubicado en calle Siria a la aprehensión de un sujeto de 20 años de edad, con frondosos antecedentes penales quien había ingreso allí sin autorización alguna. Minutos antes, este mismo delincuente había ingresado a un inmueble de calle Gral Paz en donde intentara sustraer una cartera. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de TENTATIVA DE HURTO Y VIOLACION DE DOMICILIO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Fuente laverdad