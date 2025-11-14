Presentan un proyecto para evitar el remate de las viviendas inconclusas del ex PROCREAR

El concejal de Fuerza Patria, Martín Palma presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Junín, para que el Gobierno Nacional priorice a las familias inscriptas en el plan de 149 viviendas del ex Pro.Cre.Ar, que quedaron inconclusas en nuestra ciudad, luego de la disolución del fideicomiso que administraba el programa.

El proyecto busca impedir que las viviendas sean rematadas por subasta pública —tal como prevé la reciente Resolución 82907/25 del Ministerio de Economía— y propone una alternativa que permita finalizar las obras con participación privada o cooperativa, garantizando que las familias juninenses inscriptas en el sorteo original tengan prioridad para acceder a las unidades.

“No estamos hablando de un terreno cualquiera: se trata de un predio que fue comprado con recursos del municipio y transferido al Pro.Cre.Ar con un propósito concreto —ofrecer vivienda a familias de Junín—. Creemos poco criterioso que ahora se venda al mejor postor sin respetar ese compromiso”, explicó el concejal meonista.

Según el proyecto presentado, el Municipio podría auditar el estado de avance de las obras, valorar económicamente cada vivienda y presentar una propuesta ante el Ministerio de Economía y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para recuperar la administración del predio o acordar su terminación bajo control municipal.

Palma agregó: “Sabemos que el Gobierno Nacional busca promover la participación privada en materia de vivienda. Lo que proponemos es compatibilizar esa política con el compromiso asumido con las familias: que los privados puedan participar, pero que las familias que se inscribieron y esperan su casa desde hace años no queden afuera”, añadió.

El edil de Fuerza Patria recordó que más de 1.850 familias juninenses se inscribieron oportunamente en el registro del Pro.Cre.Ar y que muchas de ellas siguen esperando una respuesta.

“Este proyecto no es una confrontación, sino un llamado al sentido común. Junín ya hizo su parte aportando el terreno, acompañó la obra y cumplió con la comunidad. Ahora pedimos que el Estado Nacional tenga en cuenta ese esfuerzo y priorice a las familias locales”, concluyó.

El proyecto será tratado en el Concejo Deliberante en las próximas semanas y cuenta con el acompañamiento de distintas organizaciones vecinales y referentes del hábitat local.