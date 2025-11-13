Capelli por Camún

Luego de diez partidos en los que consiguió un triunfo, Diego Camún dejó de ser el entrenador de Argentino de Junín el martes por decisión de la dirigencia, que este miércoles anunció la contratación de Adrián Capelli para hacerse cargo del equipo que disputa la Liga Nacional de Básquet.

El técnico entrante, de último paso por Ciclista Olímpico, tendrá así su cuarta etapa en el elenco juninense que marcha último (1-9) en la tabla de posiciones y que el próximo jueves recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.