Capelli por Camún

Argentino decidió despedir a Diego Camún y este miércoles anunció la contratación de Adrián Capelli.

Por Redacción

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 19:49

Luego de diez partidos en los que consiguió un triunfo, Diego Camún dejó de ser el entrenador de Argentino de Junín el martes por decisión de la dirigencia, que este miércoles anunció la contratación de Adrián Capelli para hacerse cargo del equipo que disputa la Liga Nacional de Básquet.

El técnico entrante, de último paso por Ciclista Olímpico, tendrá así su cuarta etapa en el elenco juninense que marcha último (1-9) en la tabla de posiciones y que el próximo jueves recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.