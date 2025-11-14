Lincoln: Los municipales recibirán un bono de fin de año de $250.000

La Municipalidad de Lincoln informó que el Ejecutivo local dio a conocer que la planta activa de empleados percibirá un bono de fin de año de $250.000. El mismo se cobrará en dos tramos: la suma de $50.000 con los haberes de noviembre y los restantes $200.000, el martes 23 de diciembre.

En el marco del Día del Empleado Municipal, el viernes pasado, el intendente Salvador Serenal anticipó que para este fin de año los empleados de la administración pública volverán a percibir una bonificación especial y única.

“La situación económica que atravesamos como municipio no es ajena a la realidad de la provincia o la nación donde los ajustes se perciben y llegan a todos los estamentos; como municipio, y gracias a que tenemos una administración ordenada, decidimos hacer el esfuerzo, en línea con el trabajo sostenido que se hace junto al Sindicato de Empleados Municipales, para que cada trabajador cuente con este respaldo extra que tan bien viene en esta época del año donde las gastos familiares suelen incrementarse”, puntualizaron desde el Departamento Ejecutivo que encabeza Salvador Serenal.

Respecto a cómo se realizará el pago de este bono, el secretario de Hacienda, Alberto Sala, explicó que con la liquidación de los haberes de noviembre se verá acreditado el primer tramo de dicha bonficiación correspondiente a $50.000. En tanto, el martes 23 de diciembre se acreditará en las cuentas sueldos los $200.000 restantes que completan el bono de fin de año. A su vez, el responsable del área de Hacienda municipal también informó que el medio aguinaldo estará acreditado el viernes 19 de diciembre como ya es habitual.