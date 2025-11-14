Crece la venta de droga en la ciudad: Desbarataron el narcokiosco número 51 en lo que va del 2025

La Delegación de Drogas Ilícitas irrumpió en una vivienda de Villa del Carmen, donde detuvo a un joven de 22 años acusado de vender drogas en la ciudad. El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 y basado en meses de denuncias anónimas, desbarató el narcokiosco número 51 del 2025, un dato que alimenta la preocupación por el avance del narcomenudeo en Junín.

Lo que para el municipio es un hito, en verdad desnuda la proliferación del narcotráfico en la ciudad, una preocupación que crece día a día.

Narcokioscos

La investigación, que interviene la Unidad Especializada de Estupefacientes, se extendió durante varios meses y se inició gracias a la colaboración ciudadana a través de denuncias anónimas a la policía y a la Secretaría de Seguridad. En el operativo, se logró la imputación de un joven de 22 años y el secuestro de una cantidad considerable de marihuana y clorhidrato de cocaína ya fraccionadas para el comercio, junto con balanzas digitales y elementos de corte. El procedimiento no solo neutraliza otro punto de venta, sino que también subraya la alarmante presencia de narcokioscos distribuidos en 26 barrios diferentes de Junín.