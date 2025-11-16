La Municipalidad y “Estrellas Amarillas” concretarán diversas acciones a modo de concientización

Cada 16 de noviembre se conmemora a nivel mundial a las víctimas de siniestros viales y desde la Asociación Civil “Estrellas Amarillas”, junto con el Departamento de Educación del Gobierno de Junín, se convoca a la comunidad a formar parte de las actividades que se realizarán a modo de continuidad con la política de concientización que se viene desplegando en la ciudad hace años.

En este contexto, una de las actividades programadas será el encendido de luces en el Palacio Municipal a partir de las 0 horas del domingo 16 y hasta las 0 horas del lunes 17 a modo de conmemoración por este día especial. Además, a las 11hs del mismo domingo se descubrirá un cartel en la intersección de Winter y Rivadavia para homenajear a Carlos Ottaviani, inspector municipal que perdió la vida luego de ser atropellado por un motociclista en un control de rutina.

La agenda de actividades también comprende una intervención a partir de las 17 hs en la plaza “Eusebio Marcilla”, más precisamente en la parte donde se ubica el monolito que el Municipio inauguró hace tiempo en homenaje a “Estrellas Amarillas”, donde se concretarán charlas, juegos y varias propuestas más conjuntamente con el Departamento de Educación Vial. En este sentido, las referentes de la asociación civil “Honrar la Vida” destacaron la articulación constante con el Gobierno de Junín a lo largo de todo el año para concientizar a toda la comunidad sobre la importancia de respetar las medidas de tránsito.

A propósito de esta iniciativa conjunta con el Municipio, Mónica Rustici, una de las referentes de la Asociación Civil “Estrellas Amarillas” de Junín, indicó que “el próximo domingo 16 de noviembre en el marco del Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito vamos a llevar a cabo una jornada especial, que incluirá a las 11hs el descubrimiento del cartel en homenaje a la figura del inspector Carlos Ottaviani en la intersección de Winter y Rivadavia, que fue donde perdió la vida en un operativo donde fue atropellado”.

Seguidamente, Rustici declaró que “dentro de este homenaje también se llevará a cabo a partir de las 0 horas del domingo 16 un encendido de luces en el Palacio Municipal, el cual se mantendrá hasta las 0 horas del lunes 17”, y continuó: “No vamos a recordar solamente a nuestras víctimas, sino que también a las de todo el país en articulación con todas las ONG ‘Estrellas Amarillas’ que hay en el país”.

“Les pedimos a toda la comunidad que nos acompañe en este día tan especial para todos, no hay que pensar que es una situación que nunca nos va a pasar, sino que por el contrario le puede suceder a cualquiera y todos debemos contribuir con la seguridad vial”, expuso y prosiguió: “Va a ser una jornada dolorosa y más este año que vamos a recordar a la figura de Carlos Ottaviani, siendo la primera vez que en Junín sucede y no queremos que vuelva a repetirse”.

Por su parte, Sandra Silbera, otra de las integrantes de la asociación mencionada, declaró que “el mismo domingo 16 a las 17hs vamos a estar en la plaza ‘Eusebio Marcilla’ donde se encuentra el monolito de ‘Estrellas Amarillas’, con el propósito de desarrollar algunas actividades de concientización por el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros Viales, junto con el Departamento de Educación Vial que siempre nos acompaña”.

Asimismo, Silbera afirmó que “trabajamos conjuntamente con el Departamento de Educación Vial del Municipio a lo largo de todo el año para fomentar la concientización social, por medio de las charlas que concretamos en instituciones educativas y diversas jornadas a las que concurrimos con el propósito de contar nuestros testimonios”. En continuidad, sostuvo que “siempre bregamos por que la gente tome conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito por el bien de todos y no tener que lamentar más víctimas”.