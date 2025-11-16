Empate y a esperar

Sarmiento empató frente a San Lorenzo por uno a uno, por la última jornada del Torneo Clausura, y ahora deberá esperar una derrota que Gimnasia no gane ante Platense para lograr la clasificación a octavos de final.

Apenas se estaban acomodando en la cancha y San Lorenzo se puso en ventaja luego de una jugada que se inició en un lateral, continuó con un compendio de errores y terminó con Tripichio definiendo de volea, entrando al área sobre el sector derecho. Antes, Cuello había aprovechado una desinteligencia de Gómez y Orihuela para meterse en el cuadro mayor y más tarde un despeje fallido de Vigo le dejó picando la pelota al autor del gol.

Tras ese minuto inicial fatídico, el Verde comenzó a manejar la pelota y a profundizar por el sector izquierdo con los desbordes de Suhr para aproximarse al arco de Altamirano.

Al Ciclón le costaba controlar a Rentería, que partía desde la derecha, pero a esas buenas gambetas y movimientos le faltó la ejecución final y antes de los treinta otro cúmulo de fallas dejaron a Gulli mano a mano ante Acosta pero no acertó. Vigo, había pedido por dentro, Gómez y García estaban pasados y así el mediocampista quedó solo rumbo al arco.

Para la segunda parte Sava hizo ingresar a Pratto, Villalba y Arismendi por Frías, Gómez y Godoy (lesionado) sin cambiar el 4-4-2. Sin embargo, a los juninenses le costó imponerse desde el juego como en parte del primer tiempo y a los siete el local generó una gran acción por la izquierda para que Gulli habilite a Cuello, aunque el remate, de cara al arquero, salió junto al palo.

El visitante pudo volver a encontrar a Rentería con ventaja a partir de su enorme talento y por momentos se hizo incontrolable pasando rivales, a veces controlando con el pecho, otras con el taco, pero siempre imparable. A ese desequilibrio individual le faltaba encontrar al ejecutor final y en la más clara llegó al fondo, envió el centro atrás pero Ardaiz, que ya estaba en la cancha, se trastabilló en el control.

Ayude también apostó por las variantes y emparejó el trámite tratando de ir a la disputa tras el lanzamiento largo. En ese contexto y ya sin Rentería en el campo (Márquez entró para debutar) y a cuatro del final el Verde estuvo a punto de empatar. Arismendi mandó el centro desde la izquierda, Vigo cabeceó y cuando la pelota se metía abajo, Altamirano tuvo una gran reacción para despejar.

Parecía que que era derrota pero en el segundo minuto de descuento Sarmiento tuvo el premio de ir porque luego de un tiro de esquina Villalba encontró el rebote sacó un perfecto remate, rasante, que pegó en el palo y entró.

Síntesis:

San Lorenzo 1: Facundo Altamirano; Ezequiel Herrera, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cambios: 34’ Nery Domínguez por Daniel Herrera. 61’ Martín Reali y Juan Cruz Rattalino por Ladstatter y Tripichio. 74’ Emanuel Cecchini y Franco Salinardi por Cerutti y Gulli.

Amonestados: 65’ Cuello. 70’ Cerutti. 92′ Gastón Hernández. 95′ Salinardi.

Goles: 1’ Tripichio.

Sarmiento 1: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Rentería; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Cambios: 45’ Lucas Pratto, Carlos Villalba y Yair Arismendi por Frías, Gómez y Godoy. 61’ Joaquín Ardaiz por Suhr. 86’ Brandon Márquez por Rentería.

Amonestados: 23’ García. 28’ Vigo. 32’ Gómez. 42’ Godoy. 73’ Orihuela. 90′ Villalba.

Goles: 92′ Villalba.

Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Eva Perón.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.