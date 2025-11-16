Dos aprehendidos por el robo en una vivienda del barrio de Villa Talleres

Luego de un allanamiento en la localidad de Saforcada realizado por la DDI Junín, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos por los delitos de robo y tenencia ilegal de arma de fuego.

El denunciante fue un joven quien notificó faltante de objetos y dinero en su vivienda del barrio juninense de Villa Talleres, a la que los delincuentes accedieron violentando la puerta.

A raíz de tareas de investigación y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se procedió a elevar la orden de allanamiento. Allí se secuestró una moto utilizada en el hecho, una escopeta y 200 gramos de marihuana.

En la causa intervinieron las fiscalías Nº 6 y 8 y la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Departamento Judicial de Junín.