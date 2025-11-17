Los jubilados de la mínima tendrán un aumento de $ 7.660 en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo aumento del 2,3% para jubilados y pensionados, tras la publicación del índice de inflación correspondiente a octubre por parte del INDEC. Con esta actualización, el haber mínimo aumenta $ 7,660, de esa manera pasa de $333.085,39 a $340.746, cifra que servirá como base para el cálculo del aguinaldo y del bono extraordinario de fin de año.
Además del incremento mensual, el organismo confirmó que en diciembre se pagará el medio aguinaldo y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben haberes equivalentes o inferiores a la mínima. El objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al avance de la inflación.
Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre
Entre aumento, aguinaldo y bono, el haber mínimo quedará conformado de la siguiente manera:
- Haber mínimo: $340.746
- Medio aguinaldo (SAC): $170.373
- Bono extraordinario: $70.000
- Total a cobrar en diciembre: $581.119
La suma final se compone del haber actualizado más el medio aguinaldo correspondiente al 50% del haber y el refuerzo extraordinario.
Montos según cada tipo de prestación
ANSES detalló cómo quedarán los ingresos de diciembre para las distintas categorías:
- Jubilación mínima: $340.746 — con bono: $410.746
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $278.594 — con bono: $348.594
- PNC por invalidez o vejez: $243.770 — con bono: $313.770
- PNC madre de siete hijos: $340.746 — con bono: $410.746
- Jubilación máxima: aproximadamente $2.343.802
El bono de $70.000 se aplica en forma completa a quienes cobran la mínima y de manera proporcional para los haberes que se ubiquen por encima de esa referencia.
Calendario de pagos ANSES para diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
DNI 0: lunes 10 de diciembre
DNI 1: martes 11 de diciembre
DNI 2: miércoles 12 de diciembre
DNI 3: jueves 13 de diciembre
DNI 4: viernes 14 de diciembre
DNI 5: lunes 17 de diciembre
DNI 6: martes 18 de diciembre
DNI 7: miércoles 19 de diciembre
DNI 8 y 9: jueves 20 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
DNI 0 y 1: jueves 20 de diciembre
DNI 2 y 3: martes 25 de diciembre
DNI 4 y 5: miércoles 26 de diciembre
DNI 6 y 7: jueves 27 de diciembre
DNI 8 y 9: viernes 28 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: lunes 10 de diciembre
DNI 2 y 3: martes 11 de diciembre
DNI 4 y 5: miércoles 12 de diciembre
DNI 6 y 7: jueves 13 de diciembre
DNI 8 y 9: viernes 14 de diciembre