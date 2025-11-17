Los jubilados de la mínima tendrán un aumento de $ 7.660 en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo aumento del 2,3% para jubilados y pensionados, tras la publicación del índice de inflación correspondiente a octubre por parte del INDEC. Con esta actualización, el haber mínimo aumenta $ 7,660, de esa manera pasa de $333.085,39 a $340.746, cifra que servirá como base para el cálculo del aguinaldo y del bono extraordinario de fin de año.

Además del incremento mensual, el organismo confirmó que en diciembre se pagará el medio aguinaldo y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben haberes equivalentes o inferiores a la mínima. El objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al avance de la inflación.

Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

Entre aumento, aguinaldo y bono, el haber mínimo quedará conformado de la siguiente manera:

- Haber mínimo: $340.746

- Medio aguinaldo (SAC): $170.373

- Bono extraordinario: $70.000

- Total a cobrar en diciembre: $581.119

La suma final se compone del haber actualizado más el medio aguinaldo correspondiente al 50% del haber y el refuerzo extraordinario.

Montos según cada tipo de prestación

ANSES detalló cómo quedarán los ingresos de diciembre para las distintas categorías:

- Jubilación mínima: $340.746 — con bono: $410.746

- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $278.594 — con bono: $348.594

- PNC por invalidez o vejez: $243.770 — con bono: $313.770

- PNC madre de siete hijos: $340.746 — con bono: $410.746

- Jubilación máxima: aproximadamente $2.343.802

El bono de $70.000 se aplica en forma completa a quienes cobran la mínima y de manera proporcional para los haberes que se ubiquen por encima de esa referencia.

Calendario de pagos ANSES para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI 0: lunes 10 de diciembre

DNI 1: martes 11 de diciembre

DNI 2: miércoles 12 de diciembre

DNI 3: jueves 13 de diciembre

DNI 4: viernes 14 de diciembre

DNI 5: lunes 17 de diciembre

DNI 6: martes 18 de diciembre

DNI 7: miércoles 19 de diciembre

DNI 8 y 9: jueves 20 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI 0 y 1: jueves 20 de diciembre

DNI 2 y 3: martes 25 de diciembre

DNI 4 y 5: miércoles 26 de diciembre

DNI 6 y 7: jueves 27 de diciembre

DNI 8 y 9: viernes 28 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 10 de diciembre

DNI 2 y 3: martes 11 de diciembre

DNI 4 y 5: miércoles 12 de diciembre

DNI 6 y 7: jueves 13 de diciembre

DNI 8 y 9: viernes 14 de diciembre