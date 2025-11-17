Gimnasia le ganó a Platense 3 a 0 y dejó fuera a Sarmiento de los octavos del Clausura

Gimnasia venció a Platense 3 a 0 en la fecha 16 de la Liga Profesional y dejo fuera de la clasificación a Sarmiento

Los goleadores de Gimnasia fueron Manuel Panaro (19′ PT), Marcelo Torres (40′ PT) y Franco Torres (41′ ST). A pesar de que Platense tuvo una mayor posesión del balón (54% frente a 46%) y más tiros al arco (13 contra 7), no logró marcar ningún gol.El partido se desarrolló sin tarjetas rojas.

En cuanto a la posición en la tabla, Gimnasia se encuentra en el 7° lugar de la Zona B, mientras que Platense ocupa el 15° lugar.

Este resultado refleja una mejora en el rendimiento de Gimnasia, que venía de ganar sus últimos partidos, mientras que Platense sigue en una racha negativa tras varias derrotas.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López, donde Platense actuó como local. La victoria de Gimnasia es un impulso importante en su campaña en la liga.

El equipo juninense después del empate ante San Lotrenzo había llegado a los 20 puntos en el certamen y ocupaba la octava posición, pero Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tienía 19, completó estel lunes su partido ante Platense y somo los tres puntos desplazando a Sarmiento-