Indefinición: Petrecca analiza no renunciar como intendente y pediría "licencia"

El 10 de diciembre próximo, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, dejará el mando de la ciudad en manos de su cuñado, Juan Fiorini.

El actual jefe comunal deja el cargo para asumir como senador provincial, puesto al que accedió por el frente "Somos" que encabezó el radicalismo. Sin embargo, la especulación sobre un pase a las filas de LLA crecen día a día.

Pero mientras aún se especula respecto al bloque que integrará a partir de la mencionada fecha, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que no renuncie a la intendencia, sino que pida licencia en el cargo.

De confirmarse, Petrecca tendrá siempre latente la posibilidad de retomar el cargo, en caso de que la relación política con su cuñado se rompa (parece muy difícil) o que Fiorini deje el cargo por algún motivo en particular.

Se espera que esta situación se defina esta semana, dado que el pedido de licencia o la renuncia debe ser aprobada por el Concejo Deliberante, y la próxima y última sesión será el 27 del corriente mes.