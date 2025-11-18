Ruta 7: Impactante choque e incendio entre camiones

Un impresionante choque en cadena involucró a tres camiones y generó temor entre los transeúntes este lunes al mediodía en la Autovía Nacional 7, a la altura del kilómetro 104, en San Andrés de Giles.

La colisión, que se produjo en el carril con dirección a Capital Federal, culminó con un incendio que consumió uno de los vehículos de gran porte. Según los reportes, el siniestro ocurrió de la siguiente manera:

Primer Impacto: Un tractor de carretera Scania P340 (cargado con fertilizante), conducido por un hombre de 56 años de Carmen de Areco y que se encontraba detenido en la banquina por un desperfecto mecánico, fue embestido por alcance por un camión Iveco Daily (cargado con cubiertas), cuyo conductor es un hombre de Chacabuco de 43 años. Le pegó con la caja, perdiendo parte de su carga.

Segundo Impacto e Incendio: Este segundo vehículo fue chocado a su vez por un tercer camión, un Iveco Cursor 330 (con semi remolque cargado con cajas de leche larga vida), manejado por un chofer de 36 años de Rojas. La ruta estaba llena de cubiertas y rompió el tanque de gasoil. Como consecuencia de este segundo impacto, el camión Iveco Daily se incineró sobre el cantero central de la autovía.

Tras lo acontecido, la imagen generó mucho temor. El primer camión quedó chocado sobre la mano derecha, el segundo, a 300 metros y un camión incendiado en el medio de las dos manos. El incendio en la cabina fue total, y parte de la carga.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles movilizó rápidamente los Móviles 35, 32, 33, 31 y 24, (dos cisternas, dos autobombas y camioneta de apoyo) bajo el mando del Jefe de Cuerpo, Darío Boveri, para controlar la emergencia y las llamas.

