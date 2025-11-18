El jardín “Hermana Concepción” festejó sus ocho años de vida con el acompañamiento de la comunidad.

Se llevaron a cabo los festejos por el octavo aniversario de vida de esta institución educativa de gestión municipal, con gran variedad de juegos y actividades para el disfrute de todos los alumnos, con el acompañamiento de sus familiares, docentes y autoridades del Gobierno de Junín. “Buscamos que en estas instituciones haya una apertura permanente hacia la comunidad”, afirmó Verónica Ferrarezi, directora de Educación.

Desde la dirección del jardín “Hermana Concepción” agradecieron al Municipio por el apoyo permanente, como también a todos las familias por la buena respuesta ante cada convocatoria a participar y destacaron como muy positiva la incorporación que hubo este año de inglés, música y educación física en los jardines maternales, en el marco del activo compromiso con la educación que el Municipio impulsa con la gestión del intendente Pablo Petrecca.

A propósito de los festejos y del acompañamiento permanente hacia esta institución, Verónica Ferrarezi, directora de Educación del Gobierno de Junín, sostuvo que “tratamos de que los festejos de cumpleaños de los jardines maternales se desarrollen a puertas abiertas para que todas las familias puedan participar, venimos trabajando articuladamente con Carolina (Pino) y con todas las instituciones para promover esta apertura a la comunidad”, y agregó: “Recientemente llevamos a cabo un gran festejo por el Día de la Tradición, de manera conjunta con la Casita del Saber y estamos muy conformes por esta articulación lograda”.

Seguidamente, Ferrarezi señaló que “el jardín ‘Hermana Concepción’ está ubicado en la Asociación ‘A Tiempo’, en su momento se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre el intendente Pablo Petrecca y Betty Melcon por el cual el comedor pasó a transformarse en el jardín maternal y la Casita del Saber que se trabaja junto con la UNNOBA”.

“Gracias a esa articulación fue que se puso en funcionamiento esta jardín que arribó a los ocho años de vida, con un apoyo fundamental por parte del Gobierno de Junín y por decisión del intendente Petrecca en línea con su férreo compromiso por la educación”, afirmó la funcionaria y continuó: “En nuestro caso damos continuidad a esta política y siempre con la apertura hacia la comunidad y las familias en especial, ya que son quienes apoyan estas instituciones municipales y depositan su confianza para el cuidado de sus hijos”.

Asimismo, Verónica Ferrarezi comentó que “para nosotros es un orgullo poder mostrar el funcionamiento de nuestros jardines, con un servicio de calidad e integral con la reciente incorporación de asignaturas como inglés, música y educación física”.

Por su parte, Carolina Pino, docente a cargo del jardín maternal “Hermana Concepción”, expresó que “estamos muy felices por este aniversario N°8 de esta institución a la que tanto queremos, agradecidas con las familias porque siempre que los convocamos a responden de la mejor manera y eso para nosotras es una gran satisfacción”. Al mismo tiempo, indicó que “también quiero destacar el apoyo permanente que tenemos por parte de la Dirección de Educación, siempre que pedimos algo enseguida tenemos respuesta y eso es muy bueno”.

“Somos el jardín maternal municipal más joven de todos y tenemos un gran apoyo por parte de toda la comunidad, desde la institución siempre promovemos una política de apertura hacia las familias y hay una muy buena respuesta de su parte”, afirmó Pino.

Por último, la docente valoró que “fue muy positiva la incorporación de materias como inglés, música y educación física, algunas familias todavía no pueden creer que los niños reciban este tipo de conocimientos y eso nos llena de satisfacción como docentes”.

Fuente: Gobierno de Junín.